Чухлеб Евдокия Наумова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Чухлеб Евдокия Наумова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 764
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 93
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Подгорная, Острогожская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 93
01 | Чухлеб Наум Евфимов: - / 27 | войсковые жители - глава
02 | Чухлеб Марья Василиева: - / 26 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чухлеб Иван Наумов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чухлеб Марина Наумова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Чухлеб Евдокия Наумова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Острогожской округи с войсковой слободы Подгорной
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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