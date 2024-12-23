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Боикова Агрипина Евфимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Боикова Агрипина Евфимова
Пол
жен
Номер записи
756
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
г. Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 92
01 | Боиков Прокофий Иванов: - / 23 | войсковые жители - глава
02 | Боикова Агрипина Евфимова: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Боиков Максим Прокофиев: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Боиков Петр Иванов: - / 16 | войсковые жители - брат главы [1]
05 | Боикова Марфа Иванова: - / 18 | войсковые жители - сестра главы [1]
Дополнительная информация в записи
З города Калитвы войсковой житель
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Рябоштанова (из слободы Смаглеевка)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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