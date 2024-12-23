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Божков Дмитрий Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Божков Дмитрий Василиев
Пол
муж
Номер записи
754
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Новая Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 91
01 | Божков Дмитрий Василиев: - / 20 | войсковые жители - глава
Дополнительная информация в записи
Холост. Здешней округи из войсковой слободы Новой Калитвы
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Бойко, Бойков
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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