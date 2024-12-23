Божков Дмитрий Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Божков Дмитрий Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 754
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 91
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Новая Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 91
01 | Божков Дмитрий Василиев: - / 20 | войсковые жители - глава
- Дополнительная информация в записи
- Холост. Здешней округи из войсковой слободы Новой Калитвы
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Бойко, Бойков
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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