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Комисаренко Павел Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Комисаренко Павел Григориев
Пол
муж
Номер записи
753
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Закотная, Беловодская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 90
01 | Комисаренко Павел Григориев: - / 19 | войсковые жители - глава
Дополнительная информация в записи
Холост. Беловодской округи с войсковой слободы Закотной
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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