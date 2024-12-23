Чахченко Мотрена Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Чахченко Мотрена Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 752
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 89
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 1 месяц
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 89
01 | Чахченко Петр Емелиянов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Чахченко Христина Петрова: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чахченко Евфим Петров: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чахченко Анна Петрова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Чахченко Мотрена Петрова: - / 1 месяц | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Из войсковой слободы Констянтиновки
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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