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Скибина Евдокия Кирилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Скибина Евдокия Кирилова
Пол
жен
Номер записи
740
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 86
01 | Скибин Матвей Федоров: - / 25 | войсковые жители - глава
02 | Скибина Евдокия Кирилова: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Овчаренко (отличается год рождения; из слободы Смаглеевка)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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