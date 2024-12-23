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Ярковой Данило Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ярковой Данило Степанов
Пол
муж
Номер записи
735
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
85
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 85
01 | Ярковой Данило Степанов: - / 25 | войсковые жители - глава
02 | Яркова Евфросиния Михаилова: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ярковой Семен Степанов: - / 22 | войсковые жители - брат главы [1]
04 | Яркова Ксения Лаврентиева: - / 20 | войсковые жители - жена Семена [3]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Яровой
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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