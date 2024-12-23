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Савченко Евфимия Гаврилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Савченко Евфимия Гаврилова
Пол
жен
Номер записи
726
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
83
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 119об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 83
01 | Савченко Иван Федоров: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Савченко Евфимия Гаврилова: - / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Савченко Андрей Иванов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Савченко Тетияна Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Савченко Агафия Иванова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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