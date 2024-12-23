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Радченко Марина Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Радченко Марина Иванова
Пол
жен
Номер записи
717
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
81
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 119
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 81
01 | Радченко Иван Радионов: - / 57 | войсковые жители - глава
02 | Радченко Евфимия Матвеева: - / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Радченко Лаврентий Иванов: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Радченко Павел Иванов: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Радченко Марья Иванова: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Радченко Марина Иванова: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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