Лободин Степан Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лободин Степан Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 694
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 79
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1757
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 118об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 79
01 | Лободин Степан Федоров: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Лободина Дарья Григориева: - / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лободин Илия Степанов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лободина Марья Степанова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Лободина Евфросиния Степанова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лободина Мелания Степанова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Лободина Ксения Степанова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии осталась такой же - Лободин (из Книги Памяти Кантемировского района) В копии (И261-1-813) фамилия Лободын
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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