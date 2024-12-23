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Бондаренко Варвара Саввина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бондаренко Варвара Саввина
Пол
жен
Номер записи
689
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
78
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 118об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 78
01 | Бондаренко Максим Семенов: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Бондаренко Варвара Саввина: - / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бондаренко Григорий Максимов: - / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бондаренко Семен Максимов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бондаренко Параскева Максимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бондаренко Михаило Евфимов: - / 15 | войсковые жители - племянник главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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