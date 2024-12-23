Белянска Тетияна Романова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Белянска Тетияна Романова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 672
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 74
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Романа [2]
- Откуда прибыл
- х. Скнарин, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 117об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 74
01 | Белянской Самоило Моисеев: - / 69 | войсковые жители - глава
02 | Белянска Евфимия Максимова: - / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Белянской Роман Самоилов: - / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белянска Марья Василиева: - / 33 | войсковые жители - жена Романа [2]
05 | Белянской Кирило Романов: - / 14 | войсковые жители - сын Романа [2]
06 | Белянской Григорий Романов: - / 7 | войсковые жители - сын Романа [2]
07 | Белянской Михаило Романов: - / 1 | войсковые жители - сын Романа [2]
08 | Белянска София Романова: - / 15 | войсковые жители - дочь Романа [2]
09 | Белянска Агафия Романова: - / 9 | войсковые жители - дочь Романа [2]
10 | Белянска Тетияна Романова: - / 4 | войсковые жители - дочь Романа [2]
- Дополнительная информация в записи
- Перешел на жительство сего ж ведомства с хутора Скнарина войсковой житель
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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