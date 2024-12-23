Пушкаренко Феодосия Алексеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Пушкаренко Феодосия Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 651
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 72
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Алексея [3]
- Откуда прибыл
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 117
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 72
01 | Пушкаренко Михаило Дмитриев: - / 74 | войсковые жители - глава
02 | Пушкаренко Иван Михаилов: - / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Пушкаренко Алексей Михаилов: - / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пушкаренко Марья Степанова: - / 38 | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Пушкаренко Семен Иванов: - / 21 | войсковые жители - сын Ивана [2]
06 | Пушкаренко Осип Иванов: - / 15 | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Пушкаренко Захарий Иванов: - / 10 | войсковые жители - сын Ивана [2]
08 | Пушкаренко Иван Иванов: - / 5 | войсковые жители - сын Ивана [2]
09 | Пушкаренко Васса Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
10 | Пушкаренко Катерина Емелиянова: - / 39 | войсковые жители - жена Алексея [3]
11 | Пушкаренко Максим Алексеев: - / 2 | войсковые жители - сын Алексея [3]
12 | Пушкаренко Феодосия Алексеева: - / 12 | войсковые жители - дочь Алексея [3]
13 | Пушкаренко Евдокия Алексеева: - / 10 | войсковые жители - дочь Алексея [3]
14 | Пушкаренко Параскева Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [5]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие на жительство сего ж ведомства с хутора Голова в разсуждении в земли общаго владения со всеми семействами войсковые жители
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.