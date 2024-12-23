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Пушкаренко Васса Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пушкаренко Васса Иванова
Пол
жен
Номер записи
648
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Ивана [2]
Откуда прибыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 116об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 72
01 | Пушкаренко Михаило Дмитриев: - / 74 | войсковые жители - глава
02 | Пушкаренко Иван Михаилов: - / 41 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Пушкаренко Алексей Михаилов: - / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Пушкаренко Марья Степанова: - / 38 | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Пушкаренко Семен Иванов: - / 21 | войсковые жители - сын Ивана [2]
06 | Пушкаренко Осип Иванов: - / 15 | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Пушкаренко Захарий Иванов: - / 10 | войсковые жители - сын Ивана [2]
08 | Пушкаренко Иван Иванов: - / 5 | войсковые жители - сын Ивана [2]
09 | Пушкаренко Васса Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
10 | Пушкаренко Катерина Емелиянова: - / 39 | войсковые жители - жена Алексея [3]
11 | Пушкаренко Максим Алексеев: - / 2 | войсковые жители - сын Алексея [3]
12 | Пушкаренко Феодосия Алексеева: - / 12 | войсковые жители - дочь Алексея [3]
13 | Пушкаренко Евдокия Алексеева: - / 10 | войсковые жители - дочь Алексея [3]
14 | Пушкаренко Параскева Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [5]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие на жительство сего ж ведомства с хутора Голова в разсуждении в земли общаго владения со всеми семействами войсковые жители
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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