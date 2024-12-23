Вовченко Параскева Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Вовченко Параскева Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 637
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 71
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 116об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 71
01 | Вовченко Федор Петров: - / 23 | войсковые жители - глава
02 | Вовченко Христина Василиева: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Вовченко Параскева Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Вовченко Ирина Федорова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Вовченко Евдокия Петрова: - / 15 | войсковые жители - сестра главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Перешедшие на жительство сего ж ведомства с хутора Голова в разсуждении в земли общаго владения со всеми семействами войсковые жители
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.