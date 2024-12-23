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Вовченко Федор Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Вовченко Федор Петров
Пол
муж
Номер записи
635
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
71
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 116об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 71
01 | Вовченко Федор Петров: - / 23 | войсковые жители - глава
02 | Вовченко Христина Василиева: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Вовченко Параскева Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Вовченко Ирина Федорова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Вовченко Евдокия Петрова: - / 15 | войсковые жители - сестра главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие на жительство сего ж ведомства с хутора Голова в разсуждении в земли общаго владения со всеми семействами войсковые жители
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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