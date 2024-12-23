Рябоштан Агрипина Семенова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Рябоштан Агрипина Семенова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 631
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 70
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1752
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 116
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 70
01 | Рябоштан Харитон Анисимов: 32 / 45 | войсковые жители - глава
02 | Рябоштан Агрипина Семенова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Рябоштан Марья Харитонова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Рябоштан Домникия Харитонова: 3 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Рябоштан Наталия Харитонова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сей же слободы
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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