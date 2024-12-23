Бутенко Христина Матвеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Бутенко Христина Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 629
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 69
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 69
01 | Бутенко Евфим Григориев: 20 / - | войсковые жители - глава
02 | Бутенко Христина Матвеева: 16 / - | войсковые жители - жена главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сей же слободы. Перешла на жительство сей же слободы в хутор Голой в разсуждения общаго владения землею и там в сказке показан будет
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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