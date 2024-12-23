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Бутенко Христина Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бутенко Христина Матвеева
Пол
жен
Номер записи
629
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 69
01 | Бутенко Евфим Григориев: 20 / - | войсковые жители - глава
02 | Бутенко Христина Матвеева: 16 / - | войсковые жители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы. Перешла на жительство сей же слободы в хутор Голой в разсуждения общаго владения землею и там в сказке показан будет
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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