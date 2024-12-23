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Бутенко Евфим Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бутенко Евфим Григориев
Пол
муж
Номер записи
628
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
смена жительства
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 69
01 | Бутенко Евфим Григориев: 20 / - | войсковые жители - глава
02 | Бутенко Христина Матвеева: 16 / - | войсковые жители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Бутенко перешел на жительство сей же слободы в хутор Голой в разсуждения общаго владения землею и там в сказке показан будет
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Буценко, Бутов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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