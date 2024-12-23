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Бутов Григорий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бутов Григорий Иванов
Пол
муж
Номер записи
622
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 68
01 | Бутов Григорий Иванов: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Бутова Анна Иванова: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бутов Мирон Григориев: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бутова Феодосия Григориева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Бутова Пелагея Григориева: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бутова Марфа Григориева: 4 / 17 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Бутов (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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