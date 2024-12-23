Бондаренко Пелагея Кондратова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Бондаренко Пелагея Кондратова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 620
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 67
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Кондрата [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 67
01 | Бондаренко Максим Василиев: 50 / - | войсковые жители - глава
02 | Бондаренко Наталия Иванова: 46 / 59 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бондаренко Кондрат Максимов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бондаренко Дмитрий Максимов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бондаренко Захарий Максимов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Бондаренко Федор Максимов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Бондаренко Параскева Якимова: - / 26 | войсковые жители - жена Кондрата [3]
08 | Бондаренко Пелагея Кондратова: - / 4 | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
09 | Бондаренко Варвара Трофимова: - / 20 | войсковые жители - жена Дмитрия [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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