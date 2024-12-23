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Бондаренко Дмитрий Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бондаренко Дмитрий Максимов
Пол
муж
Номер записи
616
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 67
01 | Бондаренко Максим Василиев: 50 / - | войсковые жители - глава
02 | Бондаренко Наталия Иванова: 46 / 59 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бондаренко Кондрат Максимов: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бондаренко Дмитрий Максимов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бондаренко Захарий Максимов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Бондаренко Федор Максимов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Бондаренко Параскева Якимова: - / 26 | войсковые жители - жена Кондрата [3]
08 | Бондаренко Пелагея Кондратова: - / 4 | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
09 | Бондаренко Варвара Трофимова: - / 20 | войсковые жители - жена Дмитрия [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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