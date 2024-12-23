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Полуянов Иван Леонтиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Полуянов Иван Леонтиев
Пол
муж
Номер записи
612
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
внук главы приемушный [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 115
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 66
01 | Новохатской Иван Захариев: 44 / 57 | войсковые жители - глава
02 | Новохатска Мелания Алексеева: 44 / 57 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Новохатской Евфим Иванов: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Новохатска Ирина Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Новохатска Тетияна Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Новохатска Ирина Романова: 18 / 31 | войсковые жители - жена Евфима [3]
07 | Новохатска Пелагея Евфимова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
08 | Новохатской Евфим Евфимов: - / 12 | войсковые жители - сын Евфима [3]
09 | Новохатской Артем Евфимов: - / 2 | войсковые жители - сын Евфима [3]
10 | Новохатска Ксения Евфимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
11 | Новохатска Марта Евфимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
12 | Полуянов Яков Леонтиев: - / 10 | войсковые жители - внук главы приемушный [1]
13 | Полуянов Иван Леонтиев: - / 8 | войсковые жители - внук главы приемушный [1]
Дополнительная информация в записи
Служившаго в изюмском легкоконном полку отставнаго гусара Ивана Новохатскага жены, которая со оным гусаром с разначинцами в особой сказки показана, прижитые ею с первым ею мужем слободы Талов войсковым жителем после ревизии сыновья
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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