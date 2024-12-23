Новохатска Тетияна Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Новохатска Тетияна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 604
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 114об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 66
01 | Новохатской Иван Захариев: 44 / 57 | войсковые жители - глава
02 | Новохатска Мелания Алексеева: 44 / 57 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Новохатской Евфим Иванов: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Новохатска Ирина Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Новохатска Тетияна Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Новохатска Ирина Романова: 18 / 31 | войсковые жители - жена Евфима [3]
07 | Новохатска Пелагея Евфимова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
08 | Новохатской Евфим Евфимов: - / 12 | войсковые жители - сын Евфима [3]
09 | Новохатской Артем Евфимов: - / 2 | войсковые жители - сын Евфима [3]
10 | Новохатска Ксения Евфимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
11 | Новохатска Марта Евфимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
12 | Полуянов Яков Леонтиев: - / 10 | войсковые жители - внук главы приемушный [1]
13 | Полуянов Иван Леонтиев: - / 8 | войсковые жители - внук главы приемушный [1]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Блажко (отличается год рождения)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.