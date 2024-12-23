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Новохатска Тетияна Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Новохатска Тетияна Иванова
Пол
жен
Номер записи
604
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 114об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 66
01 | Новохатской Иван Захариев: 44 / 57 | войсковые жители - глава
02 | Новохатска Мелания Алексеева: 44 / 57 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Новохатской Евфим Иванов: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Новохатска Ирина Иванова: 14 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Новохатска Тетияна Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Новохатска Ирина Романова: 18 / 31 | войсковые жители - жена Евфима [3]
07 | Новохатска Пелагея Евфимова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
08 | Новохатской Евфим Евфимов: - / 12 | войсковые жители - сын Евфима [3]
09 | Новохатской Артем Евфимов: - / 2 | войсковые жители - сын Евфима [3]
10 | Новохатска Ксения Евфимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
11 | Новохатска Марта Евфимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Евфима [3]
12 | Полуянов Яков Леонтиев: - / 10 | войсковые жители - внук главы приемушный [1]
13 | Полуянов Иван Леонтиев: - / 8 | войсковые жители - внук главы приемушный [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Блажко (отличается год рождения)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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