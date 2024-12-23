Свинарева Марья Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвинарева Марья Харитонова

Свинарева Марья Харитонова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Свинарева Марья Харитонова
Пол
жен
Номер записи
598
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 114
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 65
01 | Свинарев Федор Петров: 17 / 30 | войсковые жители - глава
02 | Свинарева Марья Харитонова: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинарева Агафия Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Рябоштан
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.