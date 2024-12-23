Свинарев Федор Петров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Свинарев Федор Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 597
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 65
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 114
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 65
01 | Свинарев Федор Петров: 17 / 30 | войсковые жители - глава
02 | Свинарева Марья Харитонова: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинарева Агафия Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии осталась такой же - Свинарев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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