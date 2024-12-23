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Свинарев Федор Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Свинарев Федор Петров
Пол
муж
Номер записи
597
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 114
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 65
01 | Свинарев Федор Петров: 17 / 30 | войсковые жители - глава
02 | Свинарева Марья Харитонова: - / 21 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинарева Агафия Федорова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Свинарев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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