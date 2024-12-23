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Ситенко Дмитрий Давидов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ситенко Дмитрий Давидов
Пол
муж
Номер записи
594
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 114
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 64
01 | Ситенко Дмитрий Давидов: 13 / 26 | войсковые жители - глава
02 | Ситенко Стефанида Василиева: - / 24 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситенко Иван Дмитриев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Ситенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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