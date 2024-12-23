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Исаенко Мотрена Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Исаенко Мотрена Иванова
Пол
жен
Номер записи
590
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 113об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 63
01 | Исаенко Кондрат Семенов: 44 / - | войсковые жители - глава
02 | Исаенко Мотрена Иванова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Исаенко Павел Кондратов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Исаенко Федор Кондратов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Исаенко Анна Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [3]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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