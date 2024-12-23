Исаенко Мотрена Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Исаенко Мотрена Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 590
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 63
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1742
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 113об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 63
01 | Исаенко Кондрат Семенов: 44 / - | войсковые жители - глава
02 | Исаенко Мотрена Иванова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Исаенко Павел Кондратов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Исаенко Федор Кондратов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Исаенко Анна Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [3]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сей же слободы
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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