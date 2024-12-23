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Ткач Анна Маркова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ткач Анна Маркова
Пол
жен
Номер записи
581
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 113
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 61
01 | Ткач Марко Прокофиев: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Ткач Марфа Семенова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ткач Иван Марков: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ткач Давид Марков: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ткач Василий Марков: полугоду / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ткач Анна Маркова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Ткач Наталия Маркова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Ткач Фекла Маркова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Ткач Тетияна Маркова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Ткач Марья Маркова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Ткач Ксения Маркова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Ткач Анна Маркова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
13 | Ткач Евдокия Сафронова: - / 29 | войсковые жители - жена Ивана [3]
14 | Ткач Яков Иванов: - / 11 | войсковые жители - сын Ивана [3]
15 | Ткач Илия Иванов: - / 9 | войсковые жители - сын Ивана [3]
16 | Ткач Кузма Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын Ивана [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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