Цынбал Стефанида Анисиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Цынбал Стефанида Анисиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 569
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 60
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Филипа [3]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 112об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 60
01 | Цынбал Матвей Климов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Стефанида Никитина: 25 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Филип Матвеев: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Ксения Матвеева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Цынбал Мотрена Матвеева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Цынбал Стефанида Анисиева: - / 19 | войсковые жители - жена Филипа [3]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Талах с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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