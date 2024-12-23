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Цынбал Мотрена Матвеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Цынбал Мотрена Матвеева
Пол
жен
Номер записи
568
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 112об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 60
01 | Цынбал Матвей Климов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Стефанида Никитина: 25 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Филип Матвеев: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Ксения Матвеева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Цынбал Мотрена Матвеева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Цынбал Стефанида Анисиева: - / 19 | войсковые жители - жена Филипа [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Костянтиновку за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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