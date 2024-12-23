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Цынбал Филип Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Цынбал Филип Матвеев
Пол
муж
Номер записи
566
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 112об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 60
01 | Цынбал Матвей Климов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Стефанида Никитина: 25 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Филип Матвеев: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Ксения Матвеева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Цынбал Мотрена Матвеева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Цынбал Стефанида Анисиева: - / 19 | войсковые жители - жена Филипа [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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