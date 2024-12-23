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Цынбал Стефанида Якимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Цынбал Стефанида Якимова
Пол
жен
Номер записи
554
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 112
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 59
01 | Цынбал Яким Климов: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Евфросиния Федорова: 39 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Михаило Якимов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Иван Якимов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Цынбал Параскева Якимова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Цынбал Стефанида Якимова: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Цынбал Евдокия Якимова: 6 / 19 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Цынбал Пелагея Якимова: 3 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Цынбал Наталия Якимова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Цынбал Ксения Якимова: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Цынбал Иван Якимов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
12 | Цынбал Тимофей Якимов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
13 | Цынбал Агрипина Степанова: - / 23 | войсковые жители - жена Михаила [3]
14 | Цынбал Яким Михаилов: - / 5 | войсковые жители - сын Михаила [3]
15 | Цынбал Никита Михаилов: - / 2 | войсковые жители - сын Михаила [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероянтная фамилия после замужества - Ситенко (не совпадает отчетство)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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