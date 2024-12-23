Овчаренко Ксения Николаева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Овчаренко Ксения Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 548
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- жена Никифора [4]
- Откуда прибыл
- сл. Марковка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 111об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 58
01 | Овчаренко Кирило Филипов: 38 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Овчаренко Домникия Карпова: 38 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Овчаренко Павел Кирилов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Овчаренко Никифор Кирилов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Овчаренко Евдокия Кирилова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Овчаренко Евдокия Кирилова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Овчаренко Ирина Кирилова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Овчаренко Ксения Кирилова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Овчаренко Евфросиния Яковлева: - / 24 | войсковые жители - жена Павла [3]
10 | Овчаренко Михаило Павлов: - / 5 | войсковые жители - сын Павла [3]
11 | Овчаренко Марья Павлова: - / 6 | войсковые жители - дочь Павла [3]
12 | Овчаренко Ирина Павлова: - / 2 | войсковые жители - дочь Павла [3]
13 | Овчаренко Ксения Николаева: - / 20 | войсковые жители - жена Никифора [4]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество сей же Калитвянской округи в слободе Марковки с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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