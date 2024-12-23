Овчаренко Ксения Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчаренко Ксения Николаева

Овчаренко Ксения Николаева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Овчаренко Ксения Николаева
Пол
жен
Номер записи
548
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
жена Никифора [4]
Откуда прибыл
сл. Марковка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 111об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 58
01 | Овчаренко Кирило Филипов: 38 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Овчаренко Домникия Карпова: 38 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Овчаренко Павел Кирилов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Овчаренко Никифор Кирилов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Овчаренко Евдокия Кирилова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Овчаренко Евдокия Кирилова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Овчаренко Ирина Кирилова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Овчаренко Ксения Кирилова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Овчаренко Евфросиния Яковлева: - / 24 | войсковые жители - жена Павла [3]
10 | Овчаренко Михаило Павлов: - / 5 | войсковые жители - сын Павла [3]
11 | Овчаренко Марья Павлова: - / 6 | войсковые жители - дочь Павла [3]
12 | Овчаренко Ирина Павлова: - / 2 | войсковые жители - дочь Павла [3]
13 | Овчаренко Ксения Николаева: - / 20 | войсковые жители - жена Никифора [4]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество сей же Калитвянской округи в слободе Марковки с войсковых жителей
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.