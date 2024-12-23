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Романенко София Терентиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Романенко София Терентиева
Пол
жен
Номер записи
532
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь Терентия [3]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 110об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 57
01 | Романенко Сидор Ильин: 40 / 53 | войсковые жители - глава
02 | Романенко Катерина Иванова: 39 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Терентий Сидоров: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Степан Сидоров: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Яков Сидоров: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Романенко Елена Сидорова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Романенко Марфа Сидорова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Романенко Мелания Сидорова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Романенко Параскева Яковлева: - / 23 | войсковые жители - жена Терентия [3]
10 | Романенко Ксения Терентиева: - / 5 | войсковые жители - дочь Терентия [3]
11 | Романенко София Терентиева: - / 3 | войсковые жители - дочь Терентия [3]
12 | Романенко Ирина Терентиева: - / 3 недели | войсковые жители - дочь Терентия [3]
13 | Романенко Анна Павлова: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [4]
14 | Романенко Иван Степанов: - / полугоду | войсковые жители - сын Степана [4]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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