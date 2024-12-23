Кощей Степан Моисеев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кощей Степан Моисеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 514
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Моисея [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 109об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 56
01 | Кощей Данило Самоилов: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Кощей Ирина Максимова: 53 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кощей Моисей Данилов: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кощей Гордей Данилов: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кощей Тимофей Данилов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кощей Мотрена Федорова: 17 / 30 | войсковые жители - жена Моисея [3]
07 | Кощей Михаило Моисеев: - / 5 | войсковые жители - сын Моисея [3]
08 | Кощей Степан Моисеев: - / 2 | войсковые жители - сын Моисея [3]
09 | Кощей Мелания Моисеева: - / 11 | войсковые жители - дочь Моисея [3]
10 | Кощей Улияна Моисеева: - / 9 | войсковые жители - дочь Моисея [3]
11 | Кощей Марья Григориева: - / 28 | войсковые жители - жена Гордея [4]
12 | Кощей Катерина Гордеева: - / 1 | войсковые жители - дочь Гордея [4]
13 | Кощей Варвара Лаврентиева: - / 26 | войсковые жители - жена Тимофея [5]
14 | Кощей Наталия Тимофеева: - / 4 | войсковые жители - дочь Тимофея [5]
15 | Кощей Анна Тимофеева: - / 1 | войсковые жители - дочь Тимофея [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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