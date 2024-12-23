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Кощей Данило Самоилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кощей Данило Самоилов
Пол
муж
Номер записи
507
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
56
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
55
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1727
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 109
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 56
01 | Кощей Данило Самоилов: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Кощей Ирина Максимова: 53 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кощей Моисей Данилов: 18 / 31 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кощей Гордей Данилов: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кощей Тимофей Данилов: 14 / 27 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кощей Мотрена Федорова: 17 / 30 | войсковые жители - жена Моисея [3]
07 | Кощей Михаило Моисеев: - / 5 | войсковые жители - сын Моисея [3]
08 | Кощей Степан Моисеев: - / 2 | войсковые жители - сын Моисея [3]
09 | Кощей Мелания Моисеева: - / 11 | войсковые жители - дочь Моисея [3]
10 | Кощей Улияна Моисеева: - / 9 | войсковые жители - дочь Моисея [3]
11 | Кощей Марья Григориева: - / 28 | войсковые жители - жена Гордея [4]
12 | Кощей Катерина Гордеева: - / 1 | войсковые жители - дочь Гордея [4]
13 | Кощей Варвара Лаврентиева: - / 26 | войсковые жители - жена Тимофея [5]
14 | Кощей Наталия Тимофеева: - / 4 | войсковые жители - дочь Тимофея [5]
15 | Кощей Анна Тимофеева: - / 1 | войсковые жители - дочь Тимофея [5]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Кощеев, Кащеев
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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