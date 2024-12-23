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Колесников Василий Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Колесников Василий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
505
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 109
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 55
01 | Колесников Алексей Петров: 17 / 30 | войсковые жители - глава
02 | Колесникова Настасия Трофимова: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колесников Василий Алексеев: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колесникова Наталия Алексеева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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