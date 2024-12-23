Колесниченко Мотрена Иванова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Колесниченко Мотрена Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 501
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- дочь Ивана [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 109
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 54
01 | Колесниченко Петр Прокофиев: 51 / - | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Евфросиния Федорова: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колесниченко Иван Петров: 20 / 33 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колесниченко Параскева Петрова: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Колесниченко Анна Петрова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Колесниченко Мелания Петрова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Колесниченко Марья Иванова: 20 / - | войсковые жители - жена Ивана [3]
08 | Колесниченко Ксения Антонова: - / 32 | войсковые жители - жена Ивана вторая [3]
09 | Колесниченко Дмитрий Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Ивана [3]
10 | Колесниченко Евдокия Иванова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
11 | Колесниченко Анна Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
12 | Колесниченко Мотрена Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
13 | Колесниченко Улияна Семенова: - / 17 | войсковые жители - жена Дмитрия [9]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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