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Кодацкой Данило Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кодацкой Данило Иванов
Пол
муж
Номер записи
489
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 108об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 53
01 | Кодацкой Иван Федоров: 11 / 24 | войсковые жители - глава
02 | Кодацка Наталия Василиева: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кодацкой Данило Иванов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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