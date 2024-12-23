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Кодацка Александра Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кодацка Александра Игнатова
Пол
жен
Номер записи
486
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2 месяца
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 108
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 52
01 | Кодацкой Игнат Федоров: 19 / 32 | войсковые жители - глава
02 | Кодацка Мотрена Василиева: 19 / 32 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кодацкой Петр Игнатов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кодацка София Игнатова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Кодацка Александра Игнатова: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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