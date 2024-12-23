Романенко Терентий Филипов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Романенко Терентий Филипов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 463
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- смена жительства
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 107
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 50
01 | Романенко Филип Ильин: 35 / - | войсковые жители - глава
02 | Романенко Катерина Семенова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Анисим Филипов: 11 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Терентий Филипов: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Наталия Филипова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Романенко Анна Филипова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Перешли на жительство в слободу Талы в разсуждении общаго владения землями где и в сказках показаны быть должны
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.