Романенко Филип Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманенко Филип Ильин

Романенко Филип Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Романенко Филип Ильин
Пол
муж
Номер записи
460
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1784
Год рождения вычисленный
1747
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 107
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 50
01 | Романенко Филип Ильин: 35 / - | войсковые жители - глава
02 | Романенко Катерина Семенова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Анисим Филипов: 11 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Терентий Филипов: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Наталия Филипова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Романенко Анна Филипова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Романенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.