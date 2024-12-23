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Ющенко Марина Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ющенко Марина Степанова
Пол
жен
Номер записи
459
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1728
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 107
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 49
01 | Ющенко Гаврило Кирилов: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Ющенко Марина Степанова: 54 / 67 | войсковые жители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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