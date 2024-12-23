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Ющенко Гаврило Кирилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ющенко Гаврило Кирилов
Пол
муж
Номер записи
458
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
55
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1787
Год рождения вычисленный
1727
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 106об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 49
01 | Ющенко Гаврило Кирилов: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Ющенко Марина Степанова: 54 / 67 | войсковые жители - жена главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Юрченко, Ещенко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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