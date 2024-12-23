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Цынбал Васса Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Цынбал Васса Петрова
Пол
жен
Номер записи
452
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 106об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 48
01 | Цынбал Петр Климов: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Ксения Петрова: 43 / 56 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Григорий Петров: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Петр Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Цынбал Федор Петров: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Цынбал Марина Петрова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Цынбал Васса Петрова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Цынбал Параскева Петрова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Цынбал Яков Петров: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Цынбал Ксения Никитина: - / 21 | войсковые жители - жена Григория [3]
11 | Цынбал Марина Григориева: - / 2 | войсковые жители - дочь Григория [3]
12 | Цынбал Катерина Иванова: - / 19 | войсковые жители - жена Петра [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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