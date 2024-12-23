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Холоденко Домникия Якимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Холоденко Домникия Якимова
Пол
жен
Номер записи
444
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
жена Петра [6]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 106
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 47
01 | Холоденко Трофим Тимофеев: 51 / - | войсковые жители - глава
02 | Холоденко Андрей Трофимов: 22 / 35 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Холоденко Наум Трофимов: 17 / 30 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Холоденко Василий Трофимов: 15 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Холоденко Григорий Трофимов: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Холоденко Петр Трофимов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Холоденко Евфим Трофимов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Холоденко Евгения Аврамова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Андрея [2]
09 | Холоденко Акилина Андреева: 2 / 15 | войсковые жители - дочь Андрея [2]
10 | Холоденко Яков Андреев: - / 12 | войсковые жители - сын Андрея [2]
11 | Холоденко Агрипина Андреева: - / 6 | войсковые жители - дочь Андрея [2]
12 | Холоденко Анна Матвеева: 18 / 31 | войсковые жители - жена Наума [3]
13 | Холоденко Климентий Наумов: - / 11 | войсковые жители - сын Наума [3]
14 | Холоденко Алексей Наумов: - / 2 | войсковые жители - сын Наума [3]
15 | Холоденко Катерина Наумова: - / 5 | войсковые жители - дочь Наума [3]
16 | Холоденко Евфимия Якимова: - / 27 | войсковые жители - жена Григория [5]
17 | Холоденко Домникия Якимова: - / 23 | войсковые жители - жена Петра [6]
18 | Холоденко Дарья Иванова: - / 17 | войсковые жители - жена Евфима [7]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Талах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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