Панпушна Акилина Аврамова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Панпушна Акилина Аврамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 427
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Агафии [8]
- Возраст по прошлой РС
- 12
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 105об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 46
01 | Ситой Терентий Василиев: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Сита Евдокия Федорова: 27 / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситой Семен Терентиев: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситой Иван Терентиев: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сита Агафия Терентиева: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Сита Анна Терентиева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сита Настасия Федорова: - / 18 | войсковые жители - жена Семена [3]
08 | Панпушна Агафия Василиева: 35 / - | войсковые жители - сестра Терентия [1]
09 | Панпушна Акилина Аврамова: 12 / - | войсковые жители - дочь Агафии [8]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Скибина (отличается год рождения) В документе отчества не было, установлено благодаря замужеству.
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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