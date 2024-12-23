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Ситой Иван Терентиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ситой Иван Терентиев
Пол
муж
Номер записи
422
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 105
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 46
01 | Ситой Терентий Василиев: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Сита Евдокия Федорова: 27 / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситой Семен Терентиев: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситой Иван Терентиев: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сита Агафия Терентиева: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Сита Анна Терентиева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сита Настасия Федорова: - / 18 | войсковые жители - жена Семена [3]
08 | Панпушна Агафия Василиева: 35 / - | войсковые жители - сестра Терентия [1]
09 | Панпушна Акилина Аврамова: 12 / - | войсковые жители - дочь Агафии [8]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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