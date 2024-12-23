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Сита Евдокия Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сита Евдокия Федорова
Пол
жен
Номер записи
420
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 105
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 46
01 | Ситой Терентий Василиев: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Сита Евдокия Федорова: 27 / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ситой Семен Терентиев: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ситой Иван Терентиев: 3 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сита Агафия Терентиева: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Сита Анна Терентиева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сита Настасия Федорова: - / 18 | войсковые жители - жена Семена [3]
08 | Панпушна Агафия Василиева: 35 / - | войсковые жители - сестра Терентия [1]
09 | Панпушна Акилина Аврамова: 12 / - | войсковые жители - дочь Агафии [8]
Дополнительная информация в записи
Старинная сей же слободы
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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